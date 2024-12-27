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НХЛ. «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Далласом», «Колорадо» встретится с «Ютой»

«Каролина» в гостях сыграет с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Даллас» проведет матч с «Миннесотой», «Коламбус» примет «Бостон», «Вегас» будет противостоять «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
результаты матчей
logoЧикаго
logoБостон
logoДетройт
logoКаролина
logoБаффало
logoТоронто
logoНью-Джерси
logoКоламбус
logoВегас
logoМиннесота
logoНэшвилл
logoКолорадо
logoСан-Хосе
logoЮта
logoДаллас
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