Заседа о проблемах с уходом из «Спартака»: «Все мы ходим под Богом, таков его план. Был вариант с чемпионатом Беларуси, но я очень рад находиться в «Авангарде»
25-летний форвард отказался подписывать контракт с красно-белыми на условиях клуба, будучи ограниченно свободным агентом.
Заседа обращался в арбитраж КХЛ с просьбой установить компенсацию за переход в другой клуб, но в результате был обменян в «Авангард» 2 ноября. Игрок провел за новый клуб два матча и отметился одной шайбой.
– Долго тянулась эпопея с твоим переходом в «Авангард». Была уверенность, что все закончится хорошо?
– Разные ситуации были… В любом случае нужно всегда верить в лучшее. Все мы ходим под Богом, и я думаю, что план Бога был именно таков. Я доверял ему.
– Писали, что ты думаешь о завершении карьеры. Потом была информация о переходе в белорусский чемпионат. Что из этого правда?
– С белорусским чемпионатом был вариант, да. Там много хороших команд, это довольно-таки сильная лига. Еще до всей этой ситуации поддерживал общение с некоторыми ребятами оттуда. В принципе, я мог туда перейти.
– У тебя есть понимание, почему с тобой так поступили в «Спартаке»?
– Нет. В любом случае хорошо, что все так сложилось. Я очень рад находиться здесь, в «Авангарде». Для меня то, что происходит сейчас – это лучшая ситуация, – сказал нападающий «Авангарда» Матвей Заседа.
Бабаев об обмене Заседы: «Когда все сплотились вокруг задачи, что парню нужно продолжать играть, нашли компромисс, который всех устроил»
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