Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом». Спунер пропустит игру

Матвей Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом».

Ранее омский клуб выменял 25-летнего форварда из «Спартака». Отметим, что матч пропустит нападающий «Авангарда » Райан Спунер . Встреча состоится сегодня во Владивостоке в 12:30 по московскому времени.