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Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом». Спунер пропустит игру

Матвей Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом».

Ранее омский клуб выменял 25-летнего форварда из «Спартака».

Отметим, что матч пропустит нападающий «Авангарда» Райан Спунер.

Встреча состоится сегодня во Владивостоке в 12:30 по московскому времени.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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