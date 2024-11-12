Шипачев о тренировках в детстве: «Вставал в 5:30 утра, ехал чуть ли не первым автобусом. Бывала такая толкучка, что не мог выйти. Проезжал несколько остановок и оттуда шел во дворец»
37-летний нападающий в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 929 очков и превзойдя результат Сергея Мозякина.
– Ты же в хоккей пришел в семь лет?
– Да, мама привела в череповецкую «Северсталь». Друг во дворе ходил на хоккей. И я попросил ее, сказал, что тоже хочу попробовать.
Самый маленький возраст тренировался раньше всех, в семь утра. Вставали в полшестого, кушал, ехал во дворец чуть ли не первым автобусом, почти с конечной. Этот же автобус ехал на завод.
Я жил на одном конце города, а завод был на другом. В автобус забился, а возле «Алмаза» тебя выкинули вместе с баулом – и ты пошел дальше.
Иногда бывало, что такая толкучка, что просто не мог выйти. Несколько остановок проезжал, а потом оттуда шел во дворец, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Шипачев о рекорде КХЛ по очкам: «Мне всю жизнь говорят, что я медленный и занимаю чье‑то место. Хейтеры мои любимые, спасибо вам большое! Без вас бы я не справился»
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