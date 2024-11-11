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Шипачев о рекорде КХЛ по очкам: «Мне всю жизнь говорят, что я медленный и занимаю чье‑то место. Хейтеры мои любимые, спасибо вам большое! Без вас бы я не справился»

Вадим Шипачев похвалил хейтеров, говоря о своем рекорде по очкам в КХЛ.

37-летний нападающий в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 929 очков и превзойдя результат Сергея Мозякина.

– Реально доиграть лет до 41-42 и вообще побить рекорд Мозякина с учетом Суперлиги?

– Да не. Я так не планирую. Год за годом идешь – и уже смотришь, как будет. Не хочется мучиться, понимая, что ты уже не можешь что‑то сделать. Зачем занимать чье‑то место?

Хотя мне всю жизнь говорят, что я медленный, занимаю чье‑то место. Мне и в двадцать лет говорили, что надо заканчивать. И каждый год говорят об этом: «Заканчивай‑заканчивай!»

Хейтеры мои любимые, спасибо вам большое! Без вас бы я не справился! – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.

Шипачев о «Вегасе»: «Ни о чем не жалею. Мог ездить по АХЛ, получил бы свои деньги и уехал в Россию»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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