Казахстан выиграл домашний чемпионат Азии по хоккею. Команда Болякина уступила Южной Корее, но победила Японию и Китай
Казахстан выиграл домашний чемпионат Азии по хоккею.
Турнир проходил в городе Алматы. Участие в нем принимали сборные Казахстана, Южной Кореи, Японии и Китая. Они сыграли между собой в рамках группового этапа.
После поражения от Южной Кореи (1:4) в первом туре хозяева соревнований обыграли Китай (6:1), а в решающей встрече победили Японию (5:1).
Итоговая турнирная таблица:
1. Казахстан – 6 (3);
2. Япония – 6 (3);
3. Южная Корея – 4 (3);
4. Китай – 2 (3).
Команда Олега Болякина стала чемпионом благодаря победе в очной встрече.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
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