Казахстан выиграл домашний чемпионат Азии по хоккею. Команда Болякина уступила Южной Корее, но победила Японию и Китай

Казахстан выиграл домашний чемпионат Азии по хоккею.

Турнир проходил в городе Алматы. Участие в нем принимали сборные Казахстана, Южной Кореи, Японии и Китая. Они сыграли между собой в рамках группового этапа.

После поражения от Южной Кореи (1:4) в первом туре хозяева соревнований обыграли Китай (6:1), а в решающей встрече победили Японию (5:1).

Итоговая турнирная таблица:

1. Казахстан – 6 (3);

2. Япония – 6 (3);

3. Южная Корея – 4 (3);

4. Китай – 2 (3).

Команда Олега Болякина стала чемпионом благодаря победе в очной встрече.