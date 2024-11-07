Казахстан проиграл Южной Корее на домашнем чемпионате Азии – 1:4. Впереди матчи с Японией и Китаем
Казахстан проиграл Южной Корее на домашнем чемпионате Азии.
Команда Олега Болякина уступила в первом матче турнира со счетом 1:4.
Турнир проходит в городе Алматы. Участие в нем принимают сборные Казахстана, Южной Кореи, Японии и Китая.
Они сыграют между собой в рамках группового этапа. Победителем чемпионата Азии станет команда, набравшая наибольшее количество очков, плей-офф не предусмотрен.
Оставшиеся встречи Казахстан проведет 8 ноября (с Китаем) и 9 ноября (с Японией).
Турнирная таблица после первого тура:
1. Корея – 3 (1);
2. Япония – 3 (1);
3. Казахстан – 0 (1);
4. Китай – 0 (1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
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