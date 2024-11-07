Казахстан проиграл Южной Корее на домашнем чемпионате Азии – 1:4. Впереди матчи с Японией и Китаем

Казахстан проиграл Южной Корее на домашнем чемпионате Азии.

Команда Олега Болякина уступила в первом матче турнира со счетом 1:4.

Турнир проходит в городе Алматы. Участие в нем принимают сборные Казахстана, Южной Кореи, Японии и Китая.

Они сыграют между собой в рамках группового этапа. Победителем чемпионата Азии станет команда, набравшая наибольшее количество очков, плей-офф не предусмотрен.

Оставшиеся встречи Казахстан проведет 8 ноября (с Китаем) и 9 ноября (с Японией).

Турнирная таблица после первого тура:

1. Корея – 3 (1);

2. Япония – 3 (1);

3. Казахстан – 0 (1);

4. Китай – 0 (1).