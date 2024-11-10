Сычев о Кузнецове: «Его приезд в КХЛ полезен для развития хоккея в стране. СКА – один из фаворитов Кубка Гагарина, у них сильный состав»
32-летний форвард набрал 18 (7+11) очков в 20 матчах за СКА в нынешнем сезоне.
– Возвращение Кузнецова повышает интерес к КХЛ?
– Да. И не только в Санкт‑Петербурге, но и во всей России. Это ярчайший хоккеист, который всем все давно доказал и показал. Его приезд в КХЛ очень полезен для развития хоккея в стране.
– Будет красиво, если он выиграет Кубок Гагарина в составе СКА?
– Безусловно, красиво, но есть немало других команд, которые тоже хотят победить, сделать красиво. У СКА сильный состав, это один из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. И классно, что у нас есть так много клубов, которые претендуют на трофей.
– Было много разговоров о миллиардных бонусах Кузнецова. Как относитесь к такому?
– Не любитель считать чужие деньги. То, что люди зарабатывают, это правильно, а как работа оплачивается – вопрос более глобальный. Спортсмен зарабатывает честным трудом, своим здоровьем.
Это пример для молодого поколения, что в спорте можно получать хорошие деньги, если ты добиваешься успеха, – сказал бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев.
Леонид Слуцкий: «За СКА невозможно не следить. Учитывая эпатажность и все остальное, это делает вся Россия, думаю»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий