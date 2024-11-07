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Холлоуэй не пострадал после попадания шайбы в шею и может сыграть в четверг. Форварда «Сент-Луиса» унесли на носилках со скамейки запасных

Дилан Холлоуэй восстановился после попадания шайбы в шею.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду во время матча «Сент-Луиса» против «Тампы» (3:2).

23-летний форвард доиграл свою смену, и уже по возвращении на скамейку запасных ему потребовалась медицинская помощь. Хоккеиста унесли на носилках и доставили в больницу.

«Сегодня я чувствую себя намного лучше. Это была страшная ситуация. Как мне сказали, шайба задела блуждающий нерв.

Как только я получил удар, то понял, что что-то не так, но у нас мог получиться выход два в один, я не мог упустить такую возможность.

Добравшись до скамейки, почувствовал себя не в своей тарелке. Дальше я мало что помню, пока не оказался на носилках, рядом с машиной скорой помощи», – сказал Дилан Холлоуэй.

Также форвард выразил готовность принять участие в следующем матче, который «Сент-Луис» проведет в ночь с 7 на 8 ноября против «Юты».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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