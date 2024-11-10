Маккиннон побил рекорд «Колорадо» по очкам за первые 15 матчей сезона – 29 (7+22) баллов

Нэтан Маккиннон побил рекорд «Колорадо» по очкам за первые 15 матчей сезона.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эвеланш» обыграли «Каролину» со счетом 6:4.

29-летний канадец набрал 4 (1+3) балла за результативность. Это помогло ему установить новый рекорд клуба по очкам за первые 15 матчей сезона – 29 (7+22) баллов.

Отметим, что это достижение относится только к «Колорадо ». В 1995 году франшиза переехала из Квебека, и ее абсолютно лучший результат у Петера Штястны – 33 (15+18) очка в сезоне-1987/88.

Георгиев одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 27 из 31 броска «Каролины». У него 85,1% сэйвов и КН 4,04 в 8 играх