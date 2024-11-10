Кубок Будущего (U20). Россия сыграет с Беларусью за 1-е место, Россия U18 с Казахстаном – за 3-е

В Санкт-Петербурге завершится Кубок Будущего среди молодежных сборных.

В матче за первое место на турнире Россия сыграет с Беларусью. Во встрече за третью позицию сойдутся Россия U18 и Казахстан.

Кубок Будущего

2-й тур

Россия U18 – Казахстан U20 – 12:30

Россия U20 – Беларусь U20 – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Беларусь U20 – 4 очка (2 матча), Россия U20 – 4 (2), Россия U18 – 0 (2), Казахстан U20 – 0 (2).