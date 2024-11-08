Ротенберг о результативной ошибке Деанджело с «Сочи»: «Важно доверие к хоккеисту. Тони – единственный, кто ошибся? У нас командная игра»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ СКА уступил «Сочи» со счетом 2:5.
В одном из эпизодов американский защитник попытался выбросить шайбу из зоны через центр, но соперник ее перехватил и отправил в ворота армейцев.
– Первый гол «Сочи» забил после ошибки Тони Деанджело. Многие игроки СКА после такого досматривают матч со скамейки и потом нередко оказываются в резерве. Кредит доверия к Тони выше, чем к остальным хоккеистам?
– А почему тут Тони вообще?
– После его неточной передачи забили гол.
– Давайте будем профессионалами и разберем всю игру. Тони – единственный, кто ошибся в этой игре? Нет. Понятно, что Тони тоже может сыграть лучше. И мы обязательно с Тони этот вопрос обсудим. Как и с другими нашими хоккеистами.
Не было еще ни одного матча в мировом хоккее без ошибок, и не будет. Бывают ошибки, но у нас работа на доверии – это командная игра.
Бывает, что Иван Демидов тоже иногда ошибается. Ты ошибался когда-нибудь?
Иван Демидов: Конечно.
– Захар тоже бывает. Ошибался?
Захар Бардаков: Ага.
– Бывают разные ситуации. Важно доверие к хоккеисту. Да, есть вопросы, которые мы обязательно должны решить. В том числе и этот вопрос. Но надо смотреть картину в целом.
Давайте разберем всю игру. Есть еще ошибки у нас? Наверное, есть, и я знаю какие. Но на следующей игре их не будет – будем тренировать эти моменты.
Мы усердно тренируемся. И вчера была тренировка. Ребята проявили желание усердно потренироваться – в зале и на льду, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг об отсутствии Толчинского в составе: «У него отличный эмоциональный фон, он готовится. Шанс сыграть в следующем матче есть у всех»
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