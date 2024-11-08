Панарин стал 6-м в истории НХЛ по скорости набора 800 очков среди незадрафтованных игроков – 684 матча. Лидирует Гретцки – 352 игры, Штястны – 2-й, Орр – 3-й

Артемий Панарин вошел в топ-6 по скорости набора 800 очков в НХЛ.

33-летний форвард сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (1:6). Этот балл за результативность стал 800-м в карьере Панарина .

Чтобы достичь этого результата, ему потребовалось 684 матча. По этому показателю среди незадрафтованных игроков россиянин занял шестое место за всю историю лиги.

Первая строчка за Уэйном Гретцки (352 игры), второй – Петер Штястны (531 матч), замкнул тройку Бобби Орр (575 встреч).

Четвертая позиция у Фила Эспозито (633 матча), пятый – Адам Оутс (657 игр).

Гретцки не был задрафтован, поскольку переходил в НХЛ из прекратившей существование ВХА в 1979 году.

Панарин – 11-й россиянин с 800 очками в НХЛ. До Козлова – 53 балла, до Ковальчука – 76