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  • Панарин стал 6-м в истории НХЛ по скорости набора 800 очков среди незадрафтованных игроков – 684 матча. Лидирует Гретцки – 352 игры, Штястны – 2-й, Орр – 3-й
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Панарин стал 6-м в истории НХЛ по скорости набора 800 очков среди незадрафтованных игроков – 684 матча. Лидирует Гретцки – 352 игры, Штястны – 2-й, Орр – 3-й

Артемий Панарин вошел в топ-6 по скорости набора 800 очков в НХЛ.

33-летний форвард сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (1:6). Этот балл за результативность стал 800-м в карьере Панарина.

Чтобы достичь этого результата, ему потребовалось 684 матча. По этому показателю среди незадрафтованных игроков россиянин занял шестое место за всю историю лиги.

Первая строчка за Уэйном Гретцки (352 игры), второй – Петер Штястны (531 матч), замкнул тройку Бобби Орр (575 встреч).

Четвертая позиция у Фила Эспозито (633 матча), пятый – Адам Оутс (657 игр).

Гретцки не был задрафтован, поскольку переходил в НХЛ из прекратившей существование ВХА в 1979 году.

Панарин – 11-й россиянин с 800 очками в НХЛ. До Козлова – 53 балла, до Ковальчука – 76

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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