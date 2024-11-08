Хеллибак с шатаутом, Рословик и Братт с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Коннор Хеллибак стал первой звездой дня в НХЛ.

Голкипер «Виннипега» отразил все 35 бросков по воротам в игре с «Колорадо» (1:0). Для 31-летнего вратаря это второй сухой матч подряд.

Вторая звезда – форвард «Каролины» Джек Рословик , набравший 3 (2+1) очка во встрече с «Питтсбургом» (5:1).

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт , также с 3 (2+1) баллами за результативность в матче с «Монреалем» (5:3).