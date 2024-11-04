«Торонто» хочет обменять Беннинга. Защитника получили в конце октября из «Сан-Хосе» (Эллиотт Фридман)
«Торонто» хочет обменять Мэтта Беннинга.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, канадский клуб готовит обмен с участием 30-летнего защитника.
В конце октября «Мэйпл Лифс» выменяли Беннинга из «Сан-Хосе», отдав Тимоти Лильегрена.
Отмечается, что эти действия необходимы, чтобы уложиться в потолок зарплат после возвращения части игроков из долгосрочного списка травмированных (LTIR).
В 7 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ Беннинг не отметился результативными действиями при полезности «минус 5». За «Торонто» он не провел ни одной игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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