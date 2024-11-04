«Торонто» хочет обменять Беннинга. Защитника получили в конце октября из «Сан-Хосе» (Эллиотт Фридман)

«Торонто» хочет обменять Мэтта Беннинга.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, канадский клуб готовит обмен с участием 30-летнего защитника.

В конце октября «Мэйпл Лифс » выменяли Беннинга из «Сан-Хосе», отдав Тимоти Лильегрена.

Отмечается, что эти действия необходимы, чтобы уложиться в потолок зарплат после возвращения части игроков из долгосрочного списка травмированных (LTIR).

В 7 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ Беннинг не отметился результативными действиями при полезности «минус 5». За «Торонто» он не провел ни одной игры.