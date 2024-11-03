Броберг травмировал ногу и не доиграл матч с «Торонто». У защитника «Сент-Луиса» 9 очков за 12 игр в сезоне
Филип Броберг травмировал ногу и выбыл на неопределенный срок.
Инцидент произошел во втором периоде матча «Сент-Луиса» против «Торонто» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Шведский защитник столкнулся с Митчем Марнером в борьбе за шайбу, после чего форвард «Мэйпл Лифс» упал и приземлился на правую ногу Броберга.
23-летний игрок «Блюз» не смог продолжить матч и покинул лед при помощи партнеров.
В этом сезоне Броберг провел 12 матчей и набрал 9 (2+7) очков при лучшей в команде полезности – «плюс 6».
Броберг набрал 6 очков и «+6» в первых 6 матчах за «Сент-Луис». Защитник перешел из «Эдмонтона» в результате оффер-шита
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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