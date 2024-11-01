Яруллин о болельщиках: «В Челябинске больше внимания к хоккею, город живет этим. В Казани есть футбол, баскетбол и волейбол»
Альберт Яруллин сравнил внимание к хоккею в Челябинске и Казани.
31-летний воспитанник «Ак Барса» вернулся в клуб в межсезонье.
– После трех сезонов в «Тракторе» счастливы снова выступать на родной земле?
– Конечно. Родной город, клуб, болельщики – это всегда приятно. Здесь мои родные, близкие, мой дом.
– Казань для вас лучший город мира?
– Один из лучших. Челябинск в хоккейном плане отмечу на 100%, город живет этим. Казань – родной город. Здесь есть другие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Есть люди, которые чуть подальше от спорта.
В Челябинске больше внимания именно к хоккею, – сказал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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