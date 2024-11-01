Яруллин о болельщиках: «В Челябинске больше внимания к хоккею, город живет этим. В Казани есть футбол, баскетбол и волейбол»

Альберт Яруллин сравнил внимание к хоккею в Челябинске и Казани.

31-летний воспитанник «Ак Барса » вернулся в клуб в межсезонье.

– После трех сезонов в «Тракторе» счастливы снова выступать на родной земле?

– Конечно. Родной город, клуб, болельщики – это всегда приятно. Здесь мои родные, близкие, мой дом.

– Казань для вас лучший город мира?

– Один из лучших. Челябинск в хоккейном плане отмечу на 100%, город живет этим. Казань – родной город. Здесь есть другие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Есть люди, которые чуть подальше от спорта.

В Челябинске больше внимания именно к хоккею, – сказал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин .