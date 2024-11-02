Артюхин о «Тракторе»: «Канадский тренер дает играть так, как в СССР – раскаты и пас. Гру удивил в лучшую сторону»
Челябинская команда идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 играх регулярного чемпионата.
«Я был удивлен тому, как играет «Трактор». Думал, что хоккей будет системный и закрытый. Но, на удивление, канадский тренер [Бенуа Гру] дает ребятам возможность созидать в полной мере и играть так, как играли в СССР – раскаты и пас. Поэтому интересно смотреть за командой. Если честно, тренер удивил в лучшую сторону.
Отмечу заслуги и Зака Фукале. Проблема многих топ-клубов – нехватка квалифицированных вратарей.
Фукале очень достойно играл уже в прошлом сезоне, адаптировался к нашей лиге и сейчас демонстрирует просто колоссальный хоккей. За счет этого команда стабильно играет и побеждает. Он один из сильнейших голкиперов в КХЛ.
«Трактор» угадал с вратарем и теперь пожинает плоды», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й (Metaratings)
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