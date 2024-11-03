Маккиннон и Макар – 4-е в истории НХЛ одноклубники с 12+ результативными играми со старта сезона. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр
Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар и приблизились к историческому рекорду.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:5. Маккиннон и Макар набрали по 2 (1+1) балла, продлив серии с очками до 12 игр.
Они стали четвертыми в истории лиги партнерами по команде с результативными сериями не менее 12 игр со старта сезона.
По этому показателю лидируют Бобби Орр и Фил Эспозито – 15 матчей за «Бостон» в сезоне-1973/74. У Дмитрия Квартальнова и Джо Джуно – 14 матчей за «Бостон» в сезоне-1992/93.
Также это достижение есть у Кевина Стивенса, Марио Лемье и Рона Фрэнсиса – 12 матчей в «Питтсбурге» в сезоне-1992/93.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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