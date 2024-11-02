«Амур» проиграл всухую 5-й матч подряд – 0:5 с «Адмиралом». Команда не забивает больше 307 минут
«Амур» проиграл всухую пятый матч подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Хабаровский клуб крупно уступил «Адмиралу» со счетом 0:5. Это поражение стало для команды восьмым подряд.
«Амур» продлил серию из сухих проигрышей до пяти игр и 307 минут 13 секунд. Самая длинная в истории лиги серия без заброшенных шайб принадлежит «Спартаку» в сезоне-2012/13 – 317 минут и 2 секунды.
Ранее «Амур» оказался слабее ЦСКА (0:7), «Локомотива» (0:5), «Северстали» (0:3) и московского «Динамо» (0:1).
Хабаровчане идут на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 12 очков за 22 игры. Следующий матч они проведут 5 ноября дома против «Авангарда».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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