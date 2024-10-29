Андрей Назаров: «Сезон радует результативностью и молодежью. Отечественная школа голкиперов – одна из сильнейших. Это влияет на популяризацию КХЛ, матчи смотрят во всем мире»
«Нынешний регулярный чемпионат радует своей результативностью. И, конечно, молодежью. Вижу, как развиваются российские ребята, как им доверяют.
Особенно отмечу вратарей. Во многих топ-клубах не боятся делать ставку на совсем юных парней, и это дает результат.
Всегда говорил, что отечественная вратарская школа голкиперов одна из сильнейших в мире. Это влияет на популяризацию лиги, матчи КХЛ смотрят во всем мире.
Спасибо и нашим друзьям-партнерам, которые всегда могут и хотят помочь. Ведь у нас есть не только недруги, но и близкие дружественные страны, готовые подставить плечо. Только объединившись вокруг нашего национального лидера, мы можем двигаться вперед. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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