Андрей Назаров: «Сезон радует результативностью и молодежью. Отечественная школа голкиперов – одна из сильнейших. Это влияет на популяризацию КХЛ, матчи смотрят во всем мире»

Андрей Назаров высказался об игре молодых игроков в КХЛ.

«Нынешний регулярный чемпионат радует своей результативностью. И, конечно, молодежью. Вижу, как развиваются российские ребята, как им доверяют.

Особенно отмечу вратарей. Во многих топ-клубах не боятся делать ставку на совсем юных парней, и это дает результат.

Всегда говорил, что отечественная вратарская школа голкиперов одна из сильнейших в мире. Это влияет на популяризацию лиги, матчи КХЛ смотрят во всем мире.

Спасибо и нашим друзьям-партнерам, которые всегда могут и хотят помочь. Ведь у нас есть не только недруги, но и близкие дружественные страны, готовые подставить плечо. Только объединившись вокруг нашего национального лидера, мы можем двигаться вперед. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .