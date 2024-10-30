Плющев об Овечкине: «Саша набирает форму – все в его руках. Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело»
Владимир Плющев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
Сегодня он сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Пока все складывается в его пользу, но как пойдет дальше, я не знаю. Хоккей – игра травмоопасная, и всякое может случиться, поэтому загадывать я бы, наверное, не стал.
Но в принципе, Саша набирает форму – и все в его руках. Думаю, Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
🚨🚨 Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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