Владимир Плющев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Сегодня он сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Напомним, капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Пока все складывается в его пользу, но как пойдет дальше, я не знаю. Хоккей – игра травмоопасная, и всякое может случиться, поэтому загадывать я бы, наверное, не стал.

Но в принципе, Саша набирает форму – и все в его руках. Думаю, Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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