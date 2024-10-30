Александр Никишин: «СКА хорошо идет по чемпионату. Стараемся выглядеть солидно. Но это еще не идеал команды, которую мы хотим увидеть»
Александр Никишин высказался о выступлении СКА.
Клуб выиграл 7 последних матчей.
«Физически хорошо готовы, несмотря на плотный график. Мы успеваем восстанавливаться: есть выходные, есть тренировки интенсивные.
Хорошо идем по чемпионату: это результаты того, что мы заложили летом. Сейчас хороший отрезок, мы стараемся выглядеть солидно, делаем на льду то, чего мы хотим.
Но пока это еще точно не идеал той команды, которую мы все хотим увидеть, нам есть много над чем работать», – сказал защитник СКА Александр Никишин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости