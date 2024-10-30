  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Никишин: «СКА хорошо идет по чемпионату. Стараемся выглядеть солидно. Но это еще не идеал команды, которую мы хотим увидеть»
4

Александр Никишин: «СКА хорошо идет по чемпионату. Стараемся выглядеть солидно. Но это еще не идеал команды, которую мы хотим увидеть»

Александр Никишин высказался о выступлении СКА.

Клуб выиграл 7 последних матчей.

«Физически хорошо готовы, несмотря на плотный график. Мы успеваем восстанавливаться: есть выходные, есть тренировки интенсивные.

Хорошо идем по чемпионату: это результаты того, что мы заложили летом. Сейчас хороший отрезок, мы стараемся выглядеть солидно, делаем на льду то, чего мы хотим.

Но пока это еще точно не идеал той команды, которую мы все хотим увидеть, нам есть много над чем работать», – сказал защитник СКА Александр Никишин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoАлександр Никишин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-арбитр Зайцев о заявлении КХЛ о Ротенберге: «Спартак» наказали, а тренеру дали предупреждение. Это как? Его дисквалифицировать надо»
9сегодня, 08:37
Ротенберг поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Очень приятно, что значительную их часть Вадим заработал в СКА. Уверен, ему по силам дойти и до тысячи»
16вчера, 18:02
Бардаков о 7 победах СКА подряд: «Идем от матчу к матчу, действуем в своем стиле. О победе в регулярке думать рано»
вчера, 16:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-арбитр Зайцев о заявлении КХЛ о Ротенберге: «Спартак» наказали, а тренеру дали предупреждение. Это как? Его дисквалифицировать надо»
9сегодня, 08:37
«Юта» выменяла защитника Мяяття у «Детройта» за выбор в 3-м раунде драфта
5сегодня, 07:40
КХЛ. СКА примет «Локомотив», «Трактор» сыграет с «Сибирью»
25сегодня, 07:30
Карбери о дубле Овечкина: «Великолепно проявил себя – катался и принимал хорошие решения. Он должен быть уверен в себе после такого матча»
10сегодня, 07:11
Овечкин забил 2+ голов в 174-м матчах – это второй результат в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» уступает Гретцки – 189 игр
23сегодня, 06:20
Журналист Руссо: «В «Миннесоте» на Капризова смотрят как на фигуру капитанского типа. Он превращается в лидера, партнеры его обожают, у него безупречный английский»
15сегодня, 05:46
Фетисов о коммерциализации детского спорта: «Ветераны хоккея поддерживают слова Путина. Мы не должны дискриминировать детей. Президент спросит о результатах серьезного поручения»
56сегодня, 05:21
Овечкин забил 540 голов в равных составах и вошел в топ-3 в НХЛ, опередив Ягра. Рекорд у Гретцки – 617 шайб
31сегодня, 05:10
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Рейнджерс», «Бостон» уступил «Филадельфии», «Питтсбург» пропустил 5 шайб от «Миннесоты»
298сегодня, 04:55
Ремпе и Макилрат подрались в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс»
19сегодня, 04:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев об Овечкине: «Саша набирает форму – все в его руках. Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело»
5 минут назад
Торторелла о Замуле: «Мы перестали использовать его в качестве переводчика для Мичкова. Мы зашли слишком далеко. Думаю, это немного повлияло на Егора»
220 минут назад
Борис Михайлов: «Шипачев – классический центрфорвард нашей школы хоккея. Не жадный до шайбы, всегда готовый увидеть партнера и вывести его на ворота»
58 минут назад
Вячеслав Быков: «Шипачев – собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея»
сегодня, 08:17
Защитник «Вашингтона» Чикран не доиграл матч с «Рейнджерс» из-за травмы. Он набрал 4 очка в 8 играх сезона
1сегодня, 07:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты», набрав 2+ очка в 6-м матче подряд
2сегодня, 07:26
Алексей Терещенко: «Спартак» иногда играет, как пижончики. Вальяжно, мягко говоря»
сегодня, 06:55
Монтур сделал первый хет-трик в НХЛ – в матче с «Монреалем». Защитник «Сиэтла» набрал 9 очков в 10 играх сезона
2сегодня, 06:45
Фиала не сыграл с «Сан-Хосе» из-за пропуска командного собрания. «Лос-Анджелес» проиграл 2:4
1сегодня, 05:55
Флери – 1-я звезда матча против «Пингвинс». Экс-вратарь команды сыграл в Питтсбурге за «Миннесоту» и отразил 26 из 29 бросков
3сегодня, 05:35