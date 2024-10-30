Александр Никишин: «СКА хорошо идет по чемпионату. Стараемся выглядеть солидно. Но это еще не идеал команды, которую мы хотим увидеть»

Александр Никишин высказался о выступлении СКА.

Клуб выиграл 7 последних матчей.

«Физически хорошо готовы, несмотря на плотный график. Мы успеваем восстанавливаться: есть выходные, есть тренировки интенсивные.

Хорошо идем по чемпионату: это результаты того, что мы заложили летом. Сейчас хороший отрезок, мы стараемся выглядеть солидно, делаем на льду то, чего мы хотим.

Но пока это еще точно не идеал той команды, которую мы все хотим увидеть, нам есть много над чем работать», – сказал защитник СКА Александр Никишин .