Панарин довел до 8 серию игр с очками со старта сезона – передача в матче с «Анахаймом». У него 6+9 на отрезке
Артемий Панарин довел до 8 серию игр с очками со старта сезона.
Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в игре с «Анахаймом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее 32-летнему россиянину добавили вторую передачу при единственной шайбе команды в матче с «Флоридой» (1:3), что позволило сохранить результативную серию.
Таким образом, в активе Панарина стало 15 (6+9) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона был установлен Артемием в прошлом сезоне (15 игр).
Сегодня нападающий (22:49, 1:21 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 4 мимо, а также сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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