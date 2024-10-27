Панарин довел до 8 серию игр с очками со старта сезона – передача в матче с «Анахаймом». У него 6+9 на отрезке

Артемий Панарин довел до 8 серию игр с очками со старта сезона.

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в игре с «Анахаймом » (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Ранее 32-летнему россиянину добавили вторую передачу при единственной шайбе команды в матче с «Флоридой» (1:3), что позволило сохранить результативную серию.

Таким образом, в активе Панарина стало 15 (6+9) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Рекорд «Рейнджерс » по продолжительности результативной серии со старта сезона был установлен Артемием в прошлом сезоне (15 игр).

Сегодня нападающий (22:49, 1:21 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 4 мимо, а также сделал 1 блок.