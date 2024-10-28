Роман Ротенберг: «Дзюдо – это не просто вид единоборств, но и образ жизни, философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»

Роман Ротенберг поздравил дзюдоистов со Всемирным днем дзюдо.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день дзюдо! От всей души поздравляю всех, кто хоть раз выходил на татами, с этим замечательным праздником!

Дзюдо – это не просто вид спортивных единоборств, но и образ жизни, настоящая философия. Не зря само слово дзюдо переводится с японского языка как «гибкий путь». Настоящий дзюдоист всегда найдет выход из любой, самой сложной ситуации. И удивит своим решением и друзей и недоброжелателей.

Дзюдо помогает находить нестандартные решения, смотреть на жизнь особенным взглядом, подмечать то, чего не видят другие. А еще бороться до конца, быть всегда молодым душой и всегда голодным до побед!

Я сам вырос на татами, мои самые близкие люди посвятили дзюдо всю жизнь. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогает мне и сегодня. Дзюдо – это наша наука побеждать!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81