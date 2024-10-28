Кожевников о календаре: «Не хочу критиковать КХЛ, но расписание неудачное. Суббота – ни одного матча в московском регионе. Удивительно!»

Александр Кожевников высказался о календаре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не хочу критиковать КХЛ , но расписание в этом сезоне – неудачное. Возьмите последнюю субботу. Самый лучший день для похода на хоккей – но ни одного матча в московском регионе, вообще пустой календарь. Удивительно!

Такие паузы были бы объяснимы, если бы мы участвовали в Евротурах. А у нас вроде бы полная концентрация на КХЛ – и такие ляпы...

Тот же Омск с таким трудом выбирается из кризиса. Но как из него выбраться, если команда практически не играет? Зато статей с ее критикой – полно.

Представляю, как Омску сейчас тяжело – сидишь, читаешь, но почти не играешь...» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .