Андрей Мартемьянов: «Мой уход из «Амура» читался по результатам команды. Я это принимаю с достоинством, никаких обид на клуб нет»

Андрей Мартемьянов высказался о своем уходе из «Амура».

Клуб объявил о досрочном расторжении контракта с тренером по соглашению сторон.

На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр. Клуб проиграл три последних матча с общим счетом 0:15.

«Мой уход читался по результатам команды. Надо было что-то решать, и руководство клуба решило сделать все таким образом.

Я это принимаю с достоинством, никаких обид на клуб нет», – сказал бывший главный тренер «Амура » Андрей Мартемьянов .