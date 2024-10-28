Андрей Мартемьянов: «Мой уход из «Амура» читался по результатам команды. Я это принимаю с достоинством, никаких обид на клуб нет»
Андрей Мартемьянов высказался о своем уходе из «Амура».
Клуб объявил о досрочном расторжении контракта с тренером по соглашению сторон.
На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр. Клуб проиграл три последних матча с общим счетом 0:15.
«Мой уход читался по результатам команды. Надо было что-то решать, и руководство клуба решило сделать все таким образом.
Я это принимаю с достоинством, никаких обид на клуб нет», – сказал бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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