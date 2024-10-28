Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»
– Как проходит твоя адаптация в «Адмирале» после «Сочи»?
– Чувствую себя все лучше. Слава Богу, что дают играть. В свое игровое время стараюсь реализовывать моменты и находить уверенность.
– Ты молодой, неплохо знаешь английский. Помогаешь иностранцами с переводом?
– Да, приходится переводить и помогать ребятам.
– Вне льда тоже с этим помогаешь?
– Да. И вне льда, и на льду постоянно что-то перевожу, пытаюсь помочь.
– Цены во Владивостоке выше, чем в остальной части России?
– Во Владивостоке высокие цены на продукты, но цены на жилье не отличаются. Может, в Сочи недвижимость даже дороже.
– Уже пробовал какие-то дальневосточные деликатесы?
– Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем и все.
– Что думаешь про ситуацию вокруг конфликта «Спартака» и СКА? Замечал за болельщиками красно-белых какую-то особенную жесткость?
– Когда играл за «Сочи», не замечал ничего жесткого. Да, у «Спартака» эмоциональные болельщики, но ничего особенного о них не могу вспомнить, – сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний, ранее выступавший за СКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий