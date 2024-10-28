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Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний рассказал о ценах во Владивостоке.

– Как проходит твоя адаптация в «Адмирале» после «Сочи»?

– Чувствую себя все лучше. Слава Богу, что дают играть. В свое игровое время стараюсь реализовывать моменты и находить уверенность.

– Ты молодой, неплохо знаешь английский. Помогаешь иностранцами с переводом?

– Да, приходится переводить и помогать ребятам.

– Вне льда тоже с этим помогаешь?

– Да. И вне льда, и на льду постоянно что-то перевожу, пытаюсь помочь.

– Цены во Владивостоке выше, чем в остальной части России?

– Во Владивостоке высокие цены на продукты, но цены на жилье не отличаются. Может, в Сочи недвижимость даже дороже.

– Уже пробовал какие-то дальневосточные деликатесы?

– Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем и все.

– Что думаешь про ситуацию вокруг конфликта «Спартака» и СКА? Замечал за болельщиками красно-белых какую-то особенную жесткость?

– Когда играл за «Сочи», не замечал ничего жесткого. Да, у «Спартака» эмоциональные болельщики, но ничего особенного о них не могу вспомнить, – сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний, ранее выступавший за СКА.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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