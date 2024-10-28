Кросби о 3:4 с «Ванкувером»: «Нельзя делать одну ошибку за другой. Когда мы ошибаемся, должно быть осознание, что после этого нужно провести хорошую смену, вернуть импульс»

Сидни Кросби высказался об игре «Питтсбурга» против «Ванкувера».

«Пингвинс» проиграли 5-й матч подряд. Клуб вел 2:0 в начале второго периода игры с «Ванкувером», но «Кэнакс» сравняли счет, забив 2 гола за 43 секунды. В итоге «Питтсбург» уступил со счетом 3:4.

«Нельзя просто делать одну ошибку за другой. Когда мы все же допускаем одну, должно быть осознание, что после этого нужно провести хорошую смену или, по крайней мере, вернуть импульс и попытаться противостоять этому.

Команды всегда получают импульс после забитого гола, особенно когда вы на выезде, так что мы должны найти способ останавливать это все после одной ошибки», – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .

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