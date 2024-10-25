Кирилл Пилипенко: «У «Северстали» высокие цели. Если их не ставить, зачем вообще играть? Хочется добавлять с каждым матчем»
Кирилл Пилипенко высказался о выступлении «Северстали» в сезоне-2024/25.
– В каких аспектах команда прибавила, по сравнению с предыдущим сезоном?
– К нам присоединились опытные игроки, команда явно добавила в уверенности, по сравнению с тем сезоном. Мы постоянно работаем, улучшаем реализацию моментов, броски и передачи. Я думаю, что команда растет с каждым сезоном.
– Сейчас «Северсталь» полноценно готова к борьбе за Кубок?
– Конечно, но нет предела совершенству. Хочется добавлять с каждой игрой все больше.
У нас высокие цели, если их не ставить, то зачем вообще играть? Я думаю, что у каждого спортсмена есть задача выиграть, – сказал нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
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