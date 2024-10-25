Кирилл Пилипенко: «У «Северстали» высокие цели. Если их не ставить, зачем вообще играть? Хочется добавлять с каждым матчем»

Кирилл Пилипенко высказался о выступлении «Северстали» в сезоне-2024/25.

– В каких аспектах команда прибавила, по сравнению с предыдущим сезоном?

– К нам присоединились опытные игроки, команда явно добавила в уверенности, по сравнению с тем сезоном. Мы постоянно работаем, улучшаем реализацию моментов, броски и передачи. Я думаю, что команда растет с каждым сезоном.

– Сейчас «Северсталь» полноценно готова к борьбе за Кубок?

– Конечно, но нет предела совершенству. Хочется добавлять с каждой игрой все больше.

У нас высокие цели, если их не ставить, то зачем вообще играть? Я думаю, что у каждого спортсмена есть задача выиграть, – сказал нападающий «Северстали » Кирилл Пилипенко .