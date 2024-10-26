Воробьев об игре ЦСКА: «У нас строится команда, чудес не бывает. Когда 9 человек меняешь, нужно время. Это правда жизни»

Илья Воробьев подвел итоги матча с «Куньлунем» (4:3 ОТ).

– Для нас самое главное событие – мы выиграли овертайм. Это серьезно, мы уже измучили эти овертаймы. Рад за ребят, что мы наконец-то забили в овертайме и выиграли его. Это, наверное, самое важное на сегодняшний день.

– Оторвались от соперника и повели 3:1, а потом сами отдали инициативу или соперник задавил?

– Соперник начал играть более агрессивно. Мы говорили ребятам, что надо продолжать играть с шайбой, а мы начали ее только отбрасывать, что не совсем правильно, не совсем то, что мы хотели.

– В чем, помимо овертайма, прибавили в последних двух матчах?

– В прошлом матче у нас все получалось. Здесь тоже довольно-таки неплохо было, кроме последних нескольких минут.

У нас строится команда, чудес не бывает. Когда девять человек меняешь, нужно время. Это правда жизни. Так просто не бывает.

– Исхаков в последних двух матчах очень эффективно играет в центре. Оставите его на этой позиции или будете по ситуации смотреть?

– На данный момент, естественно, оставим. Там еще и партнеры стали лучше играть – и Афанасьев , и Гурьянов .

– Были ли у вас какие-то переживания по поводу Окулова?

– Чего только не было. Вчера я с ним разговаривал один на один. Сказал ему: «Давай так, завтра у тебя начинается новый сезон, первая игра. Ты забываешь все, что было, и все, что получалось или не получалось. Завтра новый сезон». Ну и две забил сегодня, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.