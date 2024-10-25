Владимир Крикунов: «ЦСКА перестраивается на ходу и ищет оптимальный состав. Пришел новый тренер, много народу ушло. Все нормализуется»

Владимир Крикунов высказался об игре ЦСКА в сезоне-2024/25.

«У ЦСКА были два неудачных матча с «Металлургом», но вы не забывайте, что они случились сразу после тяжелой победы над «Динамо». Может, армейцы немного выдохнули и попали под Магнитогорск, который закончил праздновать свое прошлогоднее выступление.

На ЦСКА не надо никого настраивать. Соперники и так максимально настроены на армейцев, поэтому красно-синим всегда приходится нелегко. Но не скажу, что с тем же «Металлургом» ЦСКА прямо провалил игру.

Иногда армейцам не хватает свежести, но я это связываю с тем, что все команды максимально на них настраиваются. Но команда хорошо физически готова. Остальное со временем подкрутится.

Все равно в клуб пришел новый тренер, внутри происходит перестройка, много народу ушло. Сейчас ЦСКА перестраивается на ходу и ищет оптимальный состав. Думаю, все нормализуется», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .