Гайлик о Деанджело в СКА: «В НХЛ места нет, а в КХЛ нашлось. Главное, что он отвечает требованиям штаба. Тони пришелся ко двору»

Юрий Гайлик оценил выступление защитника Энтони Деанджело за СКА.

– Деанджело пришелся ко двору, уровень свой держит, это главное. Если «плюс/минус» хороший, то игрок приносит пользу.

– Получается, если игрок не очень нужен клубам НХЛ, приезжает в КХЛ, то тут он звезда?

– Ну, нельзя сказать, что он звезда. Хороший игрок, почему сразу звезда? Звездами были Фетисов, Касатонов, Рагулин... Тони только недавно в КХЛ играет. В НХЛ места нет, а здесь нашлось.

Главное, что он отвечает требованиям тренерского штаба, усиливает команду. Если так, значит, пригласили того, кто нужен.

– Другие американцы нам не нужны?

– Ни в коем случае! Только те, кто повышает уровень команды, – сказал заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик.