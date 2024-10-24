  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гайлик о Деанджело в СКА: «В НХЛ места нет, а в КХЛ нашлось. Главное, что он отвечает требованиям штаба. Тони пришелся ко двору»
1

Гайлик о Деанджело в СКА: «В НХЛ места нет, а в КХЛ нашлось. Главное, что он отвечает требованиям штаба. Тони пришелся ко двору»

Юрий Гайлик оценил выступление защитника Энтони Деанджело за СКА.

– Деанджело пришелся ко двору, уровень свой держит, это главное. Если «плюс/минус» хороший, то игрок приносит пользу.

– Получается, если игрок не очень нужен клубам НХЛ, приезжает в КХЛ, то тут он звезда?

– Ну, нельзя сказать, что он звезда. Хороший игрок, почему сразу звезда? Звездами были Фетисов, Касатонов, Рагулин... Тони только недавно в КХЛ играет. В НХЛ места нет, а здесь нашлось.

Главное, что он отвечает требованиям тренерского штаба, усиливает команду. Если так, значит, пригласили того, кто нужен.

– Другие американцы нам не нужны?

– Ни в коем случае! Только те, кто повышает уровень команды, – сказал заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoНХЛ
Юрий Гайлик
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Канарейкин о СКА: «Виден большой прогресс в игре и психологии команды. Они должны бороться за самые высокие цели»
1122 октября, 12:59
Ротенберг о Деанджело: «Уважает культуру и историю России. Когда СКА победит, у него будет время посмотреть достопримечательности нашей великой страны»
2221 октября, 20:26
Кузнецов набрал очки в 5-м матче подряд, Деанджело – в 7-м. У Евгения 13 баллов в 13 играх, у Энтони – 16 в 9
621 октября, 18:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анисин вошел в штаб «СКА-Юниор». Он стал тренером по развитию
334 минуты назад
Овечкин разделил 31-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Гартнером (1432)
549 минут назад
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет с «Сочи»
7сегодня, 05:12
Мичков делит 1-е место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. У форварда «Филадельфии» 3+4 в 7 матчах сезона
15сегодня, 04:51
«Филадельфия» проиграла 6-й матч подряд и идет последней на Востоке
2сегодня, 04:36
«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд
8сегодня, 04:13
Овечкин против «Филадельфии»: 2-й гол в сезоне, «плюс 1», 3 броска и 17:24 на льду (5:51 – в большинстве)
4сегодня, 03:55
Федотов проиграл все 3 матча в сезоне НХЛ. Вратарь «Филадельфии» пропускает в среднем 5,35 шайбы, отражая 82,3% бросков
30сегодня, 03:45
Мичков – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 3-й гол в сезоне, 2 очка, 3 броска, «минус 3» и 21:03 на льду
22сегодня, 03:35Видео
Овечкин забил 855-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Филадельфии». До рекорда Гретцки – 39 шайб
125сегодня, 03:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Капризов о Хуснутдинове и Тренине в «Миннесоте»: «Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Марат – молодой парень, у него все впереди, он будет улучшать свой хоккей»
126 минут назад
Капризов об игре Кучерова: «Куч в порядке! Он великолепный хоккеист. Мы с ним хорошо общаемся»
сегодня, 04:59
Замула против «Вашингтона»: 2-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок и «минус 2» за 19:02
3сегодня, 04:24
Кравец о 0:8 от СКА: «Позор, напихали нам полную кадушку. Из 12 форвардов «Куньлуня» хоть один должен был забить. В Петербурге при полных трибунах играть было интереснее»
2вчера, 21:27
Просветов сыграл первый сухой матч за ЦСКА. Голкипер отразил 23 броска в игре с «Амуром»
вчера, 20:55Фото
Мартемьянов о 0:7 от ЦСКА: «Нагрузили нам полное лукошко, «Амур» присутствовал в роли статистов. Мы сейчас на краю пропасти, будем разбираться»
6вчера, 19:52
Галым Мамбеталиев: «Руководство «Барыса» выбрало путь, чтобы играли наши ребята с казахским паспортом, ну и россияне. Считаю, это правильно»
2вчера, 18:30
Заварухин об 1:2 с «Динамо»: «На «Автомобилисте» сказалась пауза. В прошлом сезоне у нас было 7 выходных, как в Конституции РФ. Сейчас не будет спада, надеюсь»
3вчера, 18:04
У Кадейкина 15 очков в 19 матчах за «Трактор». В СКА форвард набрал 14 за сезон
6вчера, 17:20
Епанчинцев об 1:3 с «Барысом»: «Не скажу, что «Сибирь» перегорела. Моменты были, не хватило реализации, агрессии»
4вчера, 16:49