Гайлик о Деанджело в СКА: «В НХЛ места нет, а в КХЛ нашлось. Главное, что он отвечает требованиям штаба. Тони пришелся ко двору»
Юрий Гайлик оценил выступление защитника Энтони Деанджело за СКА.
– Деанджело пришелся ко двору, уровень свой держит, это главное. Если «плюс/минус» хороший, то игрок приносит пользу.
– Получается, если игрок не очень нужен клубам НХЛ, приезжает в КХЛ, то тут он звезда?
– Ну, нельзя сказать, что он звезда. Хороший игрок, почему сразу звезда? Звездами были Фетисов, Касатонов, Рагулин... Тони только недавно в КХЛ играет. В НХЛ места нет, а здесь нашлось.
Главное, что он отвечает требованиям тренерского штаба, усиливает команду. Если так, значит, пригласили того, кто нужен.
– Другие американцы нам не нужны?
– Ни в коем случае! Только те, кто повышает уровень команды, – сказал заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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