Мартемьянов об увольнении тренера нападающих «Амура»: «Это решение руководства. Я настаивал, чтобы он остался. Меня поставили перед фактом»
Андрей Мартемьянов заявил, что был против ухода Евгения Федорова из «Амура».
В среду клуб разгромно проиграл ЦСКА со счетом 0:7. Это поражение стало для команды четвертым подряд. «Амур» расторг контракт с тренером Федоровым 22 октября.
– Будете ли искать нового тренера нападающих?
– Уход Федорова – это решение руководства. Я настаивал, чтобы он остался. Конечно, это сказывается на команде. Поисков нового тренера, насколько мне известно, не ведется. Об уходе Федорова меня поставили перед фактом.
Мне жаль, что Федорова нет с нами. Это косвенно сказывается на парнях. Но я не отдел кадров, на работу никого не принимаю и не увольняю, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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