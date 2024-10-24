Мартемьянов об увольнении тренера нападающих «Амура»: «Это решение руководства. Я настаивал, чтобы он остался. Меня поставили перед фактом»

Андрей Мартемьянов заявил, что был против ухода Евгения Федорова из «Амура».

В среду клуб разгромно проиграл ЦСКА со счетом 0:7. Это поражение стало для команды четвертым подряд. «Амур» расторг контракт с тренером Федоровым 22 октября.

– Будете ли искать нового тренера нападающих?

– Уход Федорова – это решение руководства. Я настаивал, чтобы он остался. Конечно, это сказывается на команде. Поисков нового тренера, насколько мне известно, не ведется. Об уходе Федорова меня поставили перед фактом.

Мне жаль, что Федорова нет с нами. Это косвенно сказывается на парнях. Но я не отдел кадров, на работу никого не принимаю и не увольняю, – сказал главный тренер «Амура » Андрей Мартемьянов .