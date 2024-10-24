Полтапов о 7:0 с «Амуром»: «ЦСКА проиграл много ненужных матчей. Нужно было реабилитироваться, выглядеть как великий клуб»

Прохор Полтапов высказался о победе ЦСКА в матче с «Амуром» (7:0).

Полтапов отметился одной заброшенной шайбой. ЦСКА прервал серию из четырех поражений.

«Проиграли много ненужных матчей, и нужно было реабилитироваться по своей игре лично, по результату в таблице.

Нужно выглядеть как великий клуб», – сказал форвард ЦСКА Прохор Полтапов .