Полтапов о 7:0 с «Амуром»: «ЦСКА проиграл много ненужных матчей. Нужно было реабилитироваться, выглядеть как великий клуб»
Прохор Полтапов высказался о победе ЦСКА в матче с «Амуром» (7:0).
Полтапов отметился одной заброшенной шайбой. ЦСКА прервал серию из четырех поражений.
«Проиграли много ненужных матчей, и нужно было реабилитироваться по своей игре лично, по результату в таблице.
Нужно выглядеть как великий клуб», – сказал форвард ЦСКА Прохор Полтапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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