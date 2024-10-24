Джейми Драйсдейл: «Мичков чертовски талантлив в атаке. Он мог бы забить три гола против «Вашингтона»
Джейми Драйсдейл поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.
19-летний нападающий «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:6). Матвей Мичков делит 1-е место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков.
«Он довольно энергичный игрок, когда владеет шайбой,
Он, вероятно, мог бы забить три гола сегодня. Он чертовски талантлив в атаке», – сказал защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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