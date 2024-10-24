Джейми Драйсдейл: «Мичков чертовски талантлив в атаке. Он мог бы забить три гола против «Вашингтона»

Джейми Драйсдейл поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.

19-летний нападающий «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:6). Матвей Мичков делит 1-е место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков.

«Он довольно энергичный игрок, когда владеет шайбой,

Он, вероятно, мог бы забить три гола сегодня. Он чертовски талантлив в атаке», – сказал защитник «Филадельфии » Джейми Драйсдейл .