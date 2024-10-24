Мичков – 4-й новичок в истории «Филадельфии» с 7+ очками в первых 7 играх НХЛ в возрасте до 20 лет

Матвей Мичков набрал 7 очков в 7 матчах своего дебютного сезона в НХЛ.

19-летний форвард «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:6).

Теперь на счету Матвея Мичкова 7 (3+4) очков в 7 матчах.

Матвей Мичков стал четвертым новичком в истории «Флайерс», набравшим не менее 7 очков в своих первых 7 играх НХЛ в возрасте до 20 лет.

Ранее это удалось Эрику Линдросу (7 (4+3) балла в сезоне-1992/93), Петеру Зезелю (8 (2+6) очков в 1984/85) и Ричу Саттеру (7 (5+2) балла в 1983/84).