Мичков делит 1-е место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. У форварда «Филадельфии» 3+4 в 7 матчах сезона
Матвей Мичков набрал 7 очков в 7 играх дебютного сезона в НХЛ.
19-летний нападающий «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:6).
Теперь на счету Матвея Мичкова 7 (3+4) очков в 7 матчах.
В гонке бомбардиров среди новичков он догнал Логана Станковена из «Далласа» (7 (0+7) баллов в 7 играх).
В списке снайперов среди новичков Мичков разделил первую строчку с Сиамусом Кейси из «Нью-Джерси» (3 гола в 8 матчах).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости