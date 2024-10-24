Мичков делит 1-е место в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. У форварда «Филадельфии» 3+4 в 7 матчах сезона

Матвей Мичков набрал 7 очков в 7 играх дебютного сезона в НХЛ.

19-летний нападающий «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (3:6).

Теперь на счету Матвея Мичкова 7 (3+4) очков в 7 матчах.

В гонке бомбардиров среди новичков он догнал Логана Станковена из «Далласа» (7 (0+7) баллов в 7 играх).

В списке снайперов среди новичков Мичков разделил первую строчку с Сиамусом Кейси из «Нью-Джерси» (3 гола в 8 матчах).