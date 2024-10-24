Замула против «Вашингтона»: 2-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок и «минус 2» за 19:02

Егор Замула сделал передачу в матче против «Вашингтона».

Защитник «Филадельфии» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:6).

Егор Замула провел на льду 19:02 (полезность «минус 2»), отметился 1 броском в створ ворот и 1 блоком, также допустил 1 потерю шайбы.

Всего на его счету теперь 2 (0+2) балла в 7 играх сезона.