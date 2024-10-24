Замула против «Вашингтона»: 2-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок и «минус 2» за 19:02
Егор Замула сделал передачу в матче против «Вашингтона».
Защитник «Филадельфии» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:6).
Егор Замула провел на льду 19:02 (полезность «минус 2»), отметился 1 броском в створ ворот и 1 блоком, также допустил 1 потерю шайбы.
Всего на его счету теперь 2 (0+2) балла в 7 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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