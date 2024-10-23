Капризов о 5:1 с «Флоридой»: «Миннесота» старалась не удаляться, делать хорошие сэйвы. Мы играли умно»

Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче против «Флориды» (5:1).

Форвард «Миннесоты» сделал 2 передачи . «Уайлд» не получили ни одного удаления в этом матче. В первом периоде команда забила 2 гола с разницей в 22 секунды.

Победа стала для «Миннесоты» третьей подряд.

«Это хороший старт для команды.

Мы старались не удаляться, играть чисто и делать хорошие сэйвы. Наш вратарь это сделал. Мы играли умно», – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов .

«Миннесота» вынесла чемпионов: у Капризова 0+2, а Бобровского заменили