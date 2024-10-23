Вайсфельд об отъезде Криштофа: «Не вижу предпосылок для вакханалии. С чего иностранцам уезжать? В КХЛ зарплаты выше. Для ИИХФ ситуация представляет больше опасности»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с отъездом Михала Криштофа.

17 октября игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

В ИИХФ отреагировали на переход, заявив , что не имеют отношения к контрактам КХЛ. Напомним, лига вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.

«Чего-то подобного следовало ожидать. Вообще Криштоф, надо отметить, не такая уж большая потеря для «Сочи » и всей лиги. Это первый момент.

Но если говорить об опасном прецеденте, то это дорога с двусторонним движением. На мой взгляд, такая ситуация представляет больше опасности как раз для ИИХФ. Я бы вспомнил историю с Радуловым в свое время, так что могут люди побежать и в обратную сторону. Почему-то все думают, что будут уходить именно из КХЛ хоккеисты, но никто не говорит, что могут в обратном направлении.

Все равно надо каким-то образом договариваться, насколько я понимаю, в ИИХФ пока не хотят общаться с КХЛ. При этом не думаю, что вся толпа игроков куда-то побежит.

Не вижу предпосылок для какой-то вакханалии. С чего иностранцам уезжать? У них здесь зарплаты выше. Криштоф же персонаж не слишком уравновешенный, его никто не выгонял из команды, он просто психанул по сути.

Нет объективных предпосылок к тому, чтобы любой абстрактный иностранный хоккеист убегал из лиги. Для тех, кто не испугались играть в России, ситуация как минимум ничем не ухудшилась. Уверен, что это частный случай, а не тенденция», – сказал скаут «Питтбсурга» Леонид Вайсфельд .