Каменский о Пакетте: «Не он первый, кто получил российский паспорт. Раз получают гражданство, значит, ребятам нравится в России, и это приветствуется»

Валерий Каменский высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.

«Не он первый, кто получил российский паспорт. Раз получают гражданство, это значит, что ребятам нравится в России, и это приветствуется.

Пакетт выполняет все требования, ему нравится жить здесь. Я только рад за него.

Хотел ли бы я, чтобы он сыграл за сборную России? Если он будет соответствовать нашей сборной, то, конечно, хочу. Почему нет?» – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.