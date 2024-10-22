Каменский о Пакетте: «Не он первый, кто получил российский паспорт. Раз получают гражданство, значит, ребятам нравится в России, и это приветствуется»
Валерий Каменский высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.
«Не он первый, кто получил российский паспорт. Раз получают гражданство, это значит, что ребятам нравится в России, и это приветствуется.
Пакетт выполняет все требования, ему нравится жить здесь. Я только рад за него.
Хотел ли бы я, чтобы он сыграл за сборную России? Если он будет соответствовать нашей сборной, то, конечно, хочу. Почему нет?» – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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