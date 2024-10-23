Спунер о межсезонье: «Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что будет меня устраивать»

Райан Спунер рассказал, что хотел продолжить карьеру в КХЛ в этом сезоне.

Ранее хоккеист вернулся в «Авангард » из Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Удивительно, что хоккеист с вашей статистикой, с вашим резюме за все межсезонье не нашел работу. Не могло ведь не быть предложений.

– Предложения были, но мне ничего не нравилось. Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что меня будет по-настоящему устраивать.

Я уже в таком возрасте, когда могу себе позволить выбирать исключительно то, что мне по душе.

– Слышал, что вообще вы планировали играть в новой американской лиге по хоккею «3 на 3», но она не открылась в этом году. Это так?

– Да, обсуждался такой вариант, кое с кем я разговаривал. Но не запустились они в этом году, возможно, в следующем, и тогда уже посмотрим, будет ли это для меня актуально.

В принципе, я рассматривал такую возможность, потому что это недалеко от дома, всего четыре часа, я был бы недалеко от жены, семьи, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер .