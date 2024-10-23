Спунер о межсезонье: «Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что будет меня устраивать»
Ранее хоккеист вернулся в «Авангард» из Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Удивительно, что хоккеист с вашей статистикой, с вашим резюме за все межсезонье не нашел работу. Не могло ведь не быть предложений.
– Предложения были, но мне ничего не нравилось. Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что меня будет по-настоящему устраивать.
Я уже в таком возрасте, когда могу себе позволить выбирать исключительно то, что мне по душе.
– Слышал, что вообще вы планировали играть в новой американской лиге по хоккею «3 на 3», но она не открылась в этом году. Это так?
– Да, обсуждался такой вариант, кое с кем я разговаривал. Но не запустились они в этом году, возможно, в следующем, и тогда уже посмотрим, будет ли это для меня актуально.
В принципе, я рассматривал такую возможность, потому что это недалеко от дома, всего четыре часа, я был бы недалеко от жены, семьи, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий