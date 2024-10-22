Форвард «Монреаля» Слафковски выбыл на неделю из-за травмы
Нападающий Юрай Слафковски выбыл на неделю из-за травмы.
Форвард «Монреаля» пропустит одну неделю из-за повреждения верхней части тела, после чего пройдет повторное обследование.
В нынешнем сезоне Юрай Слафковски провел 6 игр и набрал 6 (1+5) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Монреаля»
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