«Нефтехимик» проиграл 5-й матч подряд

«Нефтехимик» уступил «Торпедо» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение команды тренера Олега Леонтьева подряд.

На данный момент «Торпедо » занимает шестое место в таблице Востока, набрав 19 очков после 19 игр.

В следующем матче, 24 октября, команда сыграет с «Сочи».