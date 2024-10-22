Андрей Баландин: «Мне приснился сон, что «Трактор» стал чемпионом. Дай бог, чтобы он был вещим. Команда может сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина»
На данный момент клуб из Челябинска занимает первое место в таблице Востока.
«Результат «Трактора» на сегодняшний момент меня устраивает. Очень радует то, что команда является лидером Востока. Хотя есть вопросы к содержанию игры и розыгрышу большинства, а также отдельно к некоторым хоккеистам.
Глубина скамейки тоже не очень большая, а сезон длинный и травмы неизбежны. Хотелось бы увидеть и несколько молодых ребят в команде и посмотреть, как работают «Челмет» и «Белые Медведи». По вратарской линии нет вопросов вообще, Зак Фукале играет стабильно, а Сергей Мыльников его подменяет, когда нужно.
«Трактор» уже расценивают как сильного соперника, поэтому хочется видеть дальнейший рост. Пока все гладко, но важно, как команда покажет себя в тяжелых ситуациях.
Недавно мне приснился сон, что «Трактор» стал чемпионом. По нынешнему положению дел команда может действительно сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина. Дай бог, чтобы мой сон был вещим», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
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