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  • Андрей Баландин: «Мне приснился сон, что «Трактор» стал чемпионом. Дай бог, чтобы он был вещим. Команда может сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина»
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Андрей Баландин: «Мне приснился сон, что «Трактор» стал чемпионом. Дай бог, чтобы он был вещим. Команда может сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина»

Андрей Баландин оценил игру «Трактора» в сезоне-2024/25.

На данный момент клуб из Челябинска занимает первое место в таблице Востока.

«Результат «Трактора» на сегодняшний момент меня устраивает. Очень радует то, что команда является лидером Востока. Хотя есть вопросы к содержанию игры и розыгрышу большинства, а также отдельно к некоторым хоккеистам.

Глубина скамейки тоже не очень большая, а сезон длинный и травмы неизбежны. Хотелось бы увидеть и несколько молодых ребят в команде и посмотреть, как работают «Челмет» и «Белые Медведи». По вратарской линии нет вопросов вообще, Зак Фукале играет стабильно, а Сергей Мыльников его подменяет, когда нужно.

«Трактор» уже расценивают как сильного соперника, поэтому хочется видеть дальнейший рост. Пока все гладко, но важно, как команда покажет себя в тяжелых ситуациях.

Недавно мне приснился сон, что «Трактор» стал чемпионом. По нынешнему положению дел команда может действительно сотворить чудо и выиграть Кубок Гагарина. Дай бог, чтобы мой сон был вещим», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoЧелмет
logoКХЛ
logoМХЛ
logoКубок Гагарина
logoБелые Медведи
logoВХЛ
logoЗак Фукале
logoСергей Мыльников 1999
Андрей Баландин
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