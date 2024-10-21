Кросби о 3:6 с «Виннипегом»: «Джетс» очень стабильны. Когда «Питтсбург» повел, они не раскрылись и смогли вернуться в игру»
Сидни Кросби высказался о поражении «Питтсбурга» в игре с «Виннипегом».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвинс» уступили со счетом 3:6, выигрывая 2:0 по ходу встречи. Для канадской команды эта победа стала пятой подряд со старта сезона.
«Джетс» очень стабильны. Даже когда мы повели в счете, они не раскрылись, а продолжили играть как обычно. Надо отдать им должное, они смогли вернуться в игру.
Когда ты получаешь такое преимущество, некоторые команды начинают играть более открыто, но они этого не сделали.
Нужно находить способ забивать еще, не отдавая преимущество, как это сделали мы», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Кросби о «Питтсбурге»: «Не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях, мы должны больше помогать им»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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