Кросби о 3:6 с «Виннипегом»: «Джетс» очень стабильны. Когда «Питтсбург» повел, они не раскрылись и смогли вернуться в игру»

Сидни Кросби высказался о поражении «Питтсбурга» в игре с «Виннипегом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвинс» уступили со счетом 3:6, выигрывая 2:0 по ходу встречи. Для канадской команды эта победа стала пятой подряд со старта сезона.

«Джетс » очень стабильны. Даже когда мы повели в счете, они не раскрылись, а продолжили играть как обычно. Надо отдать им должное, они смогли вернуться в игру.

Когда ты получаешь такое преимущество, некоторые команды начинают играть более открыто, но они этого не сделали.

Нужно находить способ забивать еще, не отдавая преимущество, как это сделали мы», – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .

Кросби о «Питтсбурге»: «Не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях, мы должны больше помогать им»