Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»

Сидни Кросби высказался о том, ассистировал при 500-й шайбе Евгения Малкина.

Сегодня Малкин забросил 500-ю шайбу в лиге с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения .

«Я хотел сделать передачу на 500-й гол Малкина. Последние несколько игр хотел найти способ.

Очевидно, мы не так часто играем вместев одном звене. Так что, будь то игра в большинстве или что-то в этом роде, я надеялся, что у меня будет возможность попытаться найти его передачей. И это сработало.

Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же», – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .