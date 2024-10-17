Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
Сидни Кросби высказался о том, ассистировал при 500-й шайбе Евгения Малкина.
Сегодня Малкин забросил 500-ю шайбу в лиге с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения.
«Я хотел сделать передачу на 500-й гол Малкина. Последние несколько игр хотел найти способ.
Очевидно, мы не так часто играем вместев одном звене. Так что, будь то игра в большинстве или что-то в этом роде, я надеялся, что у меня будет возможность попытаться найти его передачей. И это сработало.
Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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