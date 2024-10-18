Защитник «Нэшвилла» Шенн провел 1000-й матч в НХЛ

Люк Шенн провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Нэшвилла » стала игра против «Эдмонтона» (2:4).

На счету Люка Шенна 198 (43+155) очков в 1000 игр в НХЛ .

Ранее он играл за «Торонто», «Филадельфию», «Лос-Анджелес», «Аризону», «Анахайм», «Ванкувер» и «Тампу».