Разин о возможных трансферах: «Если бы у нас были ресурсы как у одной команды, взяли бы и все поменяли. Но мы действуем в рамках регламента. Не все так просто»

Андрей Разин высказался о возможных изменениях в составе «Металлурга».

В субботу клуб уступил «Витязю» со счетом 2:0.

– Есть мнение, что вашей команде нужны трансферы. Что скажете?

– Мы не выносим то, что делаем в рабочих кабинетах. Мы думаем, как улучшить. Ведем переговоры, у нас появился новый спортивный директор, который не выпускает телефон из рук.

Хотели бы что-то поменять, но, если буду говорить фамилии или позиции, ребятам будет неприятно. Мы хотели бы верить в тех, кто есть.

Мониторим рынок, «Барыс » вот выставил игроков на продажу, обмены. Мы думаем, связываемся. Ждем от одной команды ответ на предложенный нами обмен.

Хочу сказать болельщикам: не все так просто. Если бы у нас были ресурсы как у одной команды, взяли бы и все поменяли. Но мы действуем в рамках регламента.

Сотый раз повторю, мы начали сезоне с четырьмя травмированным хоккеистами, это тяжелый удар. «Авангард» без Буше и Ткачева поменял рисунок игры, а у нас их четыре было, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .