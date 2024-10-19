Разин о возможных трансферах: «Если бы у нас были ресурсы как у одной команды, взяли бы и все поменяли. Но мы действуем в рамках регламента. Не все так просто»
В субботу клуб уступил «Витязю» со счетом 2:0.
– Есть мнение, что вашей команде нужны трансферы. Что скажете?
– Мы не выносим то, что делаем в рабочих кабинетах. Мы думаем, как улучшить. Ведем переговоры, у нас появился новый спортивный директор, который не выпускает телефон из рук.
Хотели бы что-то поменять, но, если буду говорить фамилии или позиции, ребятам будет неприятно. Мы хотели бы верить в тех, кто есть.
Мониторим рынок, «Барыс» вот выставил игроков на продажу, обмены. Мы думаем, связываемся. Ждем от одной команды ответ на предложенный нами обмен.
Хочу сказать болельщикам: не все так просто. Если бы у нас были ресурсы как у одной команды, взяли бы и все поменяли. Но мы действуем в рамках регламента.
Сотый раз повторю, мы начали сезоне с четырьмя травмированным хоккеистами, это тяжелый удар. «Авангард» без Буше и Ткачева поменял рисунок игры, а у нас их четыре было, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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